حرب الطرق تودي بحياة شخصين بين العرائش و تطوان

لا زالت حرب الطرق تحصد مزيدا من الأرواح،حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون ،مساء اليوم الخميس ،جراء حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين مدينتي العرائش وتطوان على مستوى جماعة أربعاء عياشة .

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لا زالت حرب الطرق تحصد مزيدا من الأرواح،حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون ،مساء اليوم الخميس ،جراء حادثة سير وقعت على الطريق الرابطة بين مدينتي العرائش وتطوان على مستوى جماعة أربعاء عياشة .

وأوضح مصدر طبي أن خمسة أشخاص من عائلة واحدة تنحدر من مدينة تطوان تعرضوا لحادثة سير خطيرة غير بعيد عن منطقة سيدي اليمني حين انقلبت سيارتهم الخاصة في منعرج ،مضيفا أن رب الأسرة وزوجته ،في الخمسينيات من عمرهما ،توفيا متأثرين بجروهما بمستشفى أصيلة بعد نقلهما إليه في حالة خطيرة بالرغم من الإسعافات التي قدمت لهما .

وأصيبت ،حسب المصدر ذاته ،طفلة في عمرها الثاني بإصابات خطيرة على مستوى الرأس والأطراف ولازالت ترقد بالمستشفى إلى حد الساعة ،فيما تعرضت طفلتان أخريان لإصابات طفيفة .

وعزا مصدر أمني أسباب وقوع الحادث إلى عدم تحكم السائق في مقود السيارة في منعرج خطير ،مما أدى إلى انقلاب المركبة على حافة الطريق التي تتسم بالوعورة .



