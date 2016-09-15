فضيحة وبالصورة.. الجزائر تصدر مقررا للجغرافيا وضعت به دولة إسرائيل المحتلة مكان فلسطين

خرجت وزارة التربية الوطنية الجزائرية اليوم الخميس، ببيان رسمي بشأن فضيحة كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط الذي أورد في الصفحة 65 منه اسم دولة الاحتلال الإسرائيلي مكان فلسطين على خريطة ''أكثر 10



"شوف تيفي"



خرجت وزارة التربية الوطنية الجزائرية اليوم الخميس، ببيان رسمي بشأن فضيحة كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط الذي أورد في الصفحة 65 منه اسم دولة الاحتلال الإسرائيلي مكان فلسطين على خريطة "أكثر 10 مناطق كثافة سكانية في العالم"، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية.



وأكدت المصادر ذاتها بأن وزارة التربية اعترفت بشكل رسمي بوجود هذا الخطأ في الكتاب المدرسي لمادة الجغرافيا للسنة الأولى متوسط٬ المطبوع من طرف دار النشر "المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية"،و قررت وزارة التربية الوطنية تبًعا لذلك "السحب الفوري لهذا الكتاب ومطالبة الناشر بتصحيحه."



وأضافت ذات المصادر بأن الوزارة المذكورة قررت فتح تحقيق في هذا الشأن.



