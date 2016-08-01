وزير الاقتصاد و المالية يكشف نسبة النمو خلال الخمس سنوات المقبلة بالبيضاء

قال وزيرالاقتصاد و المالية محمد بوسعيد قبل قليل أن نسبة النمو مرتبطة بنموذجنا التنموي والتي ستصل إلى 4,5 أو 5,5 قبل سنة 2021.

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

قال وزيرالاقتصاد و المالية محمد بوسعيد قبل قليل أن نسبة النمو مرتبطة بنموذجنا التنموي والتي ستصل إلى 4,5 أو 5,5 قبل سنة 2021.

وأضاف خلال كلمته في ندوة حزب التجمع الوطني للأحرار التي نظمت في إحدى فنادق الدار البيضاء اليوم الخميس لتقديم برنامج حزب الحمامة الانتخابي أن تقليص ديون الخزينة العامة ستصبح أقل من 60% قبل سنة 2021.

وأكد بوسعيد أن الرفع من مساهمة الصناعة ستصبح 60 مليار درهم سنويا خلال السنوات المقبلة.