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مزوار: مغاديش ندخلو فالمزايدات التي كتعرفها الانتخابات
بتاريــخ : 15 شتنبر 2016 / 20:44 مزوار: مغاديش ندخلو فالمزايدات التي كتعرفها الانتخابات | بوليتيك
مزوار: مغاديش ندخلو فالمزايدات التي كتعرفها الانتخابات
قال صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن مقاربة حزب الحمامة ستكون عملية ،مؤكدا أن حزبه لن يدخل في المزايدات التي تعرفها الانتخابات وأضاف ''مشينا لتدابير قابلة للتطبيق ونحن في مرحلة

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي


قال صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن مقاربة حزب الحمامة ستكون عملية ،مؤكدا أن حزبه لن يدخل في المزايدات التي تعرفها الانتخابات وأضاف "مشينا لتدابير قابلة للتطبيق ونحن في مرحلة فيها تحديات جديدة".

وكشف مزوار رئيس الحزب التجمعي من خلال ندوة صحفية تعقد في هذه الأثناء لتقديم برنامج الحزب الانتخابي، أن النقاش السياسي كان طاغيا واعتمد على الشخصنة لكنه لم يقدم النضج السياسي المطلوب خلال خمس سنوات الماضية.

وأكد مزوار أنه في مائة يوم الأولى من عمر الحكومة المقبلة يجب أن تعرف اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع العام والنقابات لأن هذا الاتفاق هو الضامن للتسيير الصحيح من أجل مصلحة المغرب.

 

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