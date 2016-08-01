شباط: هدفنا في حزب الاستقلال الاهتمام بالفئات الاجتماعية التي توجد في الأسفل

قال حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال إن هدف حزب الميزان هو الاهتمام بالفئات الاجتماعية التي توجد في الأسفل وذلك للرقي بها نحو الأعلى وليس كما تم تكريسه في الوقت الراهن حيث تم النزول بالجميع

"شوف تيفي"

قال حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال إن هدف حزب الميزان هو الاهتمام بالفئات الاجتماعية التي توجد في الأسفل وذلك للرقي بها نحو الأعلى وليس كما تم تكريسه في الوقت الراهن حيث تم النزول بالجميع نحو الحضيض ليعيشوا الفقر والهشاشة والتخلف.

وأكد شباط في كلمته بمناسبة تقديم برنامج حزب الاستقلال الخاص بالانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر على ضرورة التخفيف من الثقل الضريبي خصوصا على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع وضع استراتيجية لتسويق المنتوجات الحلال لأن المغرب دولة مسلمة وهو الأمر الذي يجب استغلاله لتنويع وتطوير الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

وأوضح شباط في هذه الكلمة كذلك على ضرورة خلق الثروة وإعادة توزيعها للرفع من الإنتاج والنمو.