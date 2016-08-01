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خطير..مستشار من البيجيدي نصب على حجاج و هذه التفاصيل
بتاريــخ : 15 شتنبر 2016 / 20:27 خطير..مستشار من البيجيدي نصب على حجاج و هذه التفاصيل | بوليتيك
خطير..مستشار من البيجيدي نصب على حجاج و هذه التفاصيل
تعرض حجاج مغاربة من أصحاب تأشيرات المجاملة إلى عملية تضليل و نصب بطلها مسؤول في جهاز منتخب بجهة الرباط القنيطرة،باسم العدالة و التنمية و مستشار جماعي بمقاطعة بالعاصمة الإدارية و ضحاياها مسؤولون و

شوف تيفي


تعرض حجاج مغاربة من أصحاب تأشيرات المجاملة إلى عملية تضليل و نصب بطلها مسؤول في جهاز منتخب بجهة الرباط القنيطرة،باسم العدالة و التنمية و مستشار جماعي بمقاطعة بالعاصمة الإدارية و ضحاياها مسؤولون و قضاة و محامون.

و حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر الجمعة،استغل المشتبه به منصبه الحالي و صفة والده البرلماني السابق باسم حزب مشارك في الحكومة،من أجل الحصول على تأشيرات مجاملة قبل أن يعيد بيعها لعشرات الحجاج تحت غطاء"المنتوج كاملا"،و قالت المصادر إن من بين الضحايا مسؤولين في دواوين وزراء و قضاة و محامين و أطباء و مواطنين أوهمهم ببيعهم منتوج السياحة الدينية لأداء مناسك الحج باسم وكالة للأسفار،قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا تلاعبات شخص استغل منصبه الانتخابي و انتمائه الحزبي و استخلص مبالغ مالية تراوحت بين ثمانية ملايين و ثلاثة عشر مليونا دون واجب تأشيرة المجاملة.

 

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