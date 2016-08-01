حميد شباط و بنكيران يخوضان غمار الانتخابات التشريعية المقبلة

أصبح من المؤكد ترشح حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أن أودع ملف ترشيحه لدى السلطات المحلية كوكيل للائحة حزب الميزان عن دائرة فاس الشمالية. وبذلك يكون شباط

شوف تيفي

أصبح من المؤكد ترشح حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أن أودع ملف ترشيحه لدى السلطات المحلية كوكيل للائحة حزب الميزان عن دائرة فاس الشمالية. وبذلك يكون شباط وبن كيران الوحيدين الذين قدما ترشيحهما إلى حدود اليوم الخميس كأمناء عامين، بعد أن وضع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ترشيحه كوكيل لائحة عن دائرة سلا المدينة، هذا إذا استثنينا الحالة الفريدة لنجيب الوزاني رئيس حزب العهد الذي فضل الترشح كوكيل للائحة حزب البيجيدي عن دائرة الحسيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من رؤساء وأمناء الأحزاب تراجعوا عن الترشح للانتخابات البرلمانية إما بسبب حالة التنافي أو لأسباب أخرى لم يتم الإفصاح عنها.





