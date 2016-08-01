حميد شباط: حزب الاستقلال تأسس من أجل الوطن ولم يتأسس من أجل الحكومة أو التحكم

قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في كلمته اليوم الخميس بالرباط، إن حزب الميزان تأسس من أجل الوطن، ولم يتأسس طمعا في الحكومة أو في التحكم.

"شوف تيفي"



قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال في كلمته اليوم الخميس بالرباط، إن حزب الميزان تأسس من أجل الوطن، ولم يتأسس طمعا في الحكومة أو في التحكم.



وأوضح شباط في كلمته التي يلقيها في هذه اللحظات بمناسبة تقديم برنامج الحزب الانتخابي الخاص باستحقاقات السابع من أكتوبر، بأن الحزب طيلة 81 سنة عمل من أجل الوطن ومن أجل الكرامة، حيث كان له الفضل في قيادة مجموعة من الحكومات منذ سنة 1958 برئاسة الراحل علال الفاسي الذي تبنى المنهج السلفي التنويري.



وأكد شباط بأن حزب الميزان برهن في العديد من المرات عن الإرادة والعزيمة التي يتوفر عليها، والتي مكنت البلاد من الخروج من الأزمات وخاصة قبل الربيع العربي وذلك بفتح العديد من الأوراش.



