عاجل.. لليوم الثاني على التوالي ..شخص يذبح غريمه بحي أناسي بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

علمت ''شوف تيفي'' أن حي أنانسي بالبيضاء اهتز لليوم الثاني على التوالي،اليوم الخميس، جريمة مروعة بطلها شخص أقدم على ذبح غريمه.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن حي أنانسي بالبيضاء اهتز لليوم الثاني على التوالي،اليوم الخميس، جريمة مروعة بطلها شخص أقدم على ذبح غريمه.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجاني دخل في خلاف مع الضحية ليستل سلاحا أبيضا من الحجم الكبير، حيث وجه له طعنة أولى خطيرة على مستوى العنق وطعنة ثانية على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بواسطة سيارة للإسعاف حيث تم وضعه بقسم الانعاش ما بين الحياة والموت، بينما فر الجاني إلى وجهة غير معلومة.

وتجدر الإشارة على أن حي أناسي اهتز أمس الأربعاء، على وقع جريمة مروعة، حيث أقدم شخص على ذبح صديقه بطريقة مروعة.