جديد..هذا ما وقع للشركة العالمية سامسونغ بعد حظر هاتفها نوت7 من الأسواق

شوف تيفي
بعدما تلقت بلاغا يفيد بانفجار جهاز سامسونغ الجديد نوت7،تراجعت مبيعات الشركة العالمية سامسونغ هذا الأسبوع لتصل إلى أقل مستوى لها خلال شهرين.
و جاء هذا التراجع،بعدما حثّت الشركة زبائنها على عدم استخدام هاتفها الجديد واستبداله بسبب مخاوف من احتمال احتراقه
و كانت مبيعات سامسونغ قد عرفت حسب إدارة الشركة نتائج إيجابية برسم السنة الماضية ،لكن مشكل البطارية انعكس سلبا على مداخيل سامسونغ
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