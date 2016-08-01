العثور على شخص مشنوق بواسطة حبل مربوط في شجرة بطنجة

عثر مواطنون بحي ''كاليفورنيا'' بطنجة، صباح اليوم الخميس، على رجل في عقده الخامس، مشنوقا بواسطة حبل مربوط في شجرة.

"شوف تيفي"

عثر مواطنون بحي "كاليفورنيا" بطنجة، صباح اليوم الخميس، على رجل في عقده الخامس، مشنوقا بواسطة حبل مربوط في شجرة.

وحسب مصادر محلية فإنه وفور العثور على هذا الشخص تم نقل جثته إلى مستودع الأموات، بحضور المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية إن كان الأمر يتعلق بحالة انتحار أو بجريمة قتل.





