اعتقال مروج خمور وحجز 200 لتر من مسكر ماء الحياة بمراكش

تمكنت مصالح الأمن بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، من اعتقال شخص بتهمة ترويج الخمور وحجز 200 لتر من مسكر ماء الحياة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت مصالح الأمن بمراكش، خلال الأسبوع الجاري، من اعتقال شخص بتهمة ترويج الخمور وحجز 200 لتر من مسكر ماء الحياة.

وحسب مصدر أمني فقد تم ضبط المعني بالأمر، وهو أربعيني، بأحد دروب حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، متلبسا بترويج مسكر ماء الحياة، وذلك بعد إجراء مجموعة من التحريات الميدانية.

وأضاف المصدر ذاته أنه وبعد إجراء تفتيش منزلي تم حجز 40 كيسا بلاستيكيا من فئة 5 ليترات للكيس الواحد مملوءة بمسكر ماء الحياة (200 لتر)، إلى جانب مدية (شفرة).

وقد تم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث قبل تقديمه للعدالة، فيما البحث جار لتحديد هوية الشخص الذي يزوده بهذه المادة المسكرة لاتخاذ ما يلزم قانونا في حقه.