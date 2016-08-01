دول عربية تسمح بزواج القاصرات من بينها المغرب..اكتشفها

أظهر تقرير أمريكي أصدره مركز دراسات أميركي ،أن أغلبية الدول العربية تسمح بتزويج القاصرات و التي تحدد سن الزواج في 18 سنة، للوالدين أو الأوصياء بالموافقة على تزويج القاصرات دون السن الذي يحدده

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أظهر تقرير أمريكي أصدره مركز دراسات أميركي ،أن أغلبية الدول العربية تسمح بتزويج القاصرات و التي تحدد سن الزواج في 18 سنة، للوالدين أو الأوصياء بالموافقة على تزويج القاصرات دون السن الذي يحدده القانون.

وكشف التقرير أنه حتى في الدول التي تحدد السن الأدنى لزواج الفتيات في 18 عاما مثل المغرب وتونس وموريتانيا ومصر والأردن، تبقى نسبة زواج القاصرات منتشرة فيها بشكل متفاوت خاصة في المناطق المعزولة..

إليكم قائمة الدول التي تسمح قوانينها بتزويج الفتيات دون الـ18: