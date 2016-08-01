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بعد بلاغ بنعبدالله.. إسماعيل العلوي على رأس لجنة ستتوجه الى دوائر القرار لتصفية الخواطر
بتاريــخ : 15 شتنبر 2016 / 17:52 بعد بلاغ بنعبدالله.. إسماعيل العلوي على رأس لجنة ستتوجه الى دوائر القرار لتصفية الخواطر | بوليتيك
بعد بلاغ بنعبدالله.. إسماعيل العلوي على رأس لجنة ستتوجه الى دوائر القرار لتصفية الخواطر
هي كواليس حصرية لـ ''شوف تيفي'' تكشف ماراج خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الذي انعقد البارحة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع ضم كافة أعضاء المكتب السياسي، ودام 5 ساعات متواصلة،

شوفي تيفي


هي كواليس حصرية لـ "شوف تيفي" تكشف ماراج خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الذي انعقد البارحة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع ضم كافة أعضاء المكتب السياسي، ودام 5 ساعات متواصلة، وكان مفتوحا أمام جميع المداخلات سواء الذين انتقدوا نبيل بن عبد الله الأمين العام والناطق الرسمي باسم حزب "البي بي إس" على تصريحه "القاسح" أو من تضامنوا معه معلنين تأييدهم لما جاء في تصريحه الذي أغضب دوائر القرار العليا. وجاء تدخل نبيل ليوضح حيثيات التصريح "الجريء" ليؤكد أنه أجرى حوارا عاديا مع إحدى الجرائد، وعندما اطلع على محتواه وجد تغييرا في بعض عباراته، فطالب الجريدة بتقديم تصويب واعتذار وأنه لم يقل شيئا. وبعد الإنصات إلى مختلف وجهات النظر، خرج المكتب السياسي بقرارين.

ويقضي القرار الأول: إصدار بلاغ يعتبر ما جاء في تصريح بن عبد الله أمرا عاديا "يندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا" وأنه "لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال " وأن الحزب يحترم "ثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، التي يكن لها التقدير الفائق والإخلاص الكامل، باعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة واستمرارها".

أما القرار الثاني: فلم يعلن عنه أبدا، و يتعلق بقرار المكتب السياسي تشكيل لجنة مصغرة أطلقوا عليها اسم "لجنة الحكماء" برآسة الوزير الأسبق إسماعيل العلوي، وضمت بعض الأطر القيادية ووزراء في حزب الكتاب، وحدد دورها في إجراء اتصالات مباشرة مع الدوائر العليا لإبلاغها بالظروف والملابسات التي ورد في سياقها تصريح نبيل بن عبد الله، والعمل على تصفية الخواطر وفق الأعراف المعمول بها، واذا ما اقتضى منهم الموقف تقديم اعتذار فإن الحزب سيكون مستعدا لذلك. وفي آخر الاجتماع قرر المكتب السياسي عدم تقديم أي تصريح في الموضوع للصحافة. والاكتفاء فقط بالبلاغ الذي عمم على الصحافة الوطنية.

‫شوف تيفي

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بنكيران بنعبدالله الحكومة شوف تيفي

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