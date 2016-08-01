هذا ما قامت به الشرطة الإيطالية في حق مهاجرة مغربية ضُبطت تذبح خروفين بطريقة سرية

أقدمت الشرطة ببلدية لونيغو الواقعة بنواحي مدينة فيتشينسا الإيطالية على إرغام مهاجرة مغربية على دفع غرامة مالية بلغت قيمتها ثلاثة آلاف أورو، بعد أن تم ضبطها وهي تقوم بذبح خروفين بطريقة سرية في

"شوف تيفي"

أقدمت الشرطة ببلدية لونيغو الواقعة بنواحي مدينة فيتشينسا الإيطالية على إرغام مهاجرة مغربية على دفع غرامة مالية بلغت قيمتها ثلاثة آلاف أورو، بعد أن تم ضبطها وهي تقوم بذبح خروفين بطريقة سرية في بيتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحسب صحيفة "إلغازيتينو" الإيطالية فإن عناصر الشرطة بناء على بلاغ لأحد الأشخاص، انتقلت مساء يوم عيد الأضحى رفقة مراقبي الصحة إلى منزل المهاجرة المغربية، حيث تم ضبطها وهي متلبسة بذبح خروفين بطريقة سرية بمناسبة عيد الأضحى، موضحة بأن الأسرة المغربية التي تنتمي لها السيدة اعترفت بأن ما قاموا به هو أمر عادي يدخل ضمن العادات والتقاليد التي يقومون بها في بلدهم الأصلي بالمغرب.



وأضافت الصحيفة ذاتها بأن الشرطة بالحجز على الخروفين المذبوحين وفرض 3 آلاف أورو كغرامة مالية في حق صاحبة البيت مع تحميلها جميع تكاليف إتلاف اللحوم المحجوزة.