cnn تكشف عن عشرة مغنيين يعتز بهم المغاربة بين الماضي والحاضر

كشفت قناة cnn من خلال موقعها الالكتروني عن عشرة مغنيين مغاربة يعتز بهم الجمهور المغربي داخل وخارج أرض الوطن،مفيدة أن المغرب يزخر بألوان موسيقية تحتاج إلى صفحات مطولة للكتابة عنها، وأن عشرات الأسماء

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

كشفت قناة cnn من خلال موقعها الالكتروني عن عشرة مغنيين مغاربة يعتز بهم الجمهور المغربي داخل وخارج أرض الوطن،مفيدة أن المغرب يزخر بألوان موسيقية تحتاج إلى صفحات مطولة للكتابة عنها، وأن عشرات الأسماء التي تقدم مقطوعات مختلفة التفاصيل مرتبطة برباط الانتماء إلى البلد الواحد.

ومن بين الأسماء العشرة التي كشفت عنها cnn الرائد عبد الهادي بلخياط الذي غنى وأطرب لمدة فاقت 50 سنة ولا تزال أغاني ابن مدينة فاس العريقة تتداول في المغرب وفي كل أرجاء المنطقة العربية،وبعده يأتي ابراهيم العلمي الذي مازالت أغانيه قائمة إلى حد اليوم تتداولها الأجيال جيلا بعد جيل رغم مرور أكثر من 15 سنة على وفاته.

أما في صنف الشعبي فيعتبر صاحب الأصبع الذهبي عبد العزيز الستاتي من المطربين المؤثرين في الساحة الفنية المغربية وجمهوره يظهر بوضوح خلال مشاركته في مجموعة من المهرجانات الشهيرة في المغرب، فضلا عن بزوغ اسم سعيدة فكري التي رغم مشاركاتها القليلة والنادرة في الساحة المغربية إلا أن ابنة الدار البيضاء استطاعت أن تنقل الحياة اليومية للمواطن المغربي البسيط عبر أغانيها من الدارجة والعربية الفصحى إلى الفرنسية، زيادة على مهارتها في العزف على القيثارة.

ويأتي صاحب الريشة المميزة، ونجم الأطلس مهندس مجموعة من الأغاني الخالدة كـ"إيناسي ناس" التي رددها مغاربة وعرب، جعلت من صوت الأطلس الشجي أن يجد له مكانة مميزة داخل منظومة الموسيقى المغربية رغم مغادرته للحياة سنة 2012، فضلا عن أيقونة العيطة فاطنة بنت الحسين التي مازال المغاربة يتذكرون لها مجموعة من الأغاني التراثية التي أخذ منها نجوم فن العيطة في مغرب اليوم.

عبدالصادق شقارة ذلك الصوت التطواني المميز الذي مازالت أغانيه حاضرة إلى اليوم رغم مغادرته للحياة سنة 1998، فحتى الأجيال الجديدة تعلم جيدا أن أبرز الأصوات في فن الملحون والطرب الأندلسي مرت من تحت كرش المعلم والذي ليس إلا عبدالصادق شقارة الذي ترك في رصيده رزمة من الأغاني المغربية والتي يرجع لها الفضل في ظهور مطربي هذا اللون الذي بدأ في الانقراض.

ولا يوجد أحد اليوم لا يعرف فرقة الغناء السياسي الذين تميزوا بأغانيهم المثيرة للجدل والتي تحبس الأنفاس خلال غناءها في سنوات مضطربة سياسيا خلال إحدى الفترات الحرجة التي عاشها المغرب، إنها فرقة ناس الغيوان والتي تشكلت من أبناء الحي المحمدي ولازال صيتها إلى اليوم يصدح في مجموعة من المواقع الموسيقية رغم وفاة أبرز نجومها وتقدم السن بآخرين انزاحوا إلى الراحة بعد زمن صعب قضوه في أداء أغاني ثورية لم يسبق أن أداها أحد غيرهم.

في رصيده أكثر من 20 ألبوم غنائي، لقب بأمير الراي وهو الذي بدأ في إقحام الفن الجزائري في الساحة الفنية المغربية إنه الرائد ميمون الوجدي الذي تعلم على يده الكثيرون، والذي لم يسبق لأحد أن نال مثل شهرته في زمن الثمانينات والتسعينات، إنه الوجدي الذي أغنى الساحة المغربية بمجموعة من الأغاني أبرزها "تشطن خاطري" و"فاطمة ما قديت لكش" وغيرها من القطع الموسيقية التي اشتهر بها الرجل داخل وخارج أرض الوطن.

أما من الفرق السوسية العريقة التي تغني داخل وخارج المغرب، فرقة أودادن التي سطع نجمها من خلال أغانيها السلسة والعذبة اللحن، استطاعت أن تتميز بأدائها للقصائد الطويلة باللغتين العربية و الأمازيغية، وهي التي ظهرت في مدينة أكادير واشتهرت بمجموعة من الأغاني من بينها "ضيف الله" و"ارتالا تيط أمطا"، وهي التي تفرعت عنها عدة فرق منها "بنات أودادن".



