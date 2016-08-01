سكوب: ها علاش بنكيران متحالف بشكل غريب مع بنعبد الله.. أم نبيلة زوجة بنكيران صاحبة أم نبيل بنعبد الله، وهاعلاش تافقوا.. والقصة عندها أكثر من نصف قرن

لم يستوعب كثير من المتتبعين، بمن فيهم المنتمين لحزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، السر الكامن وراء ''الزواج الكاتوليكي'' بين نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب الكتاب، وعبد الإله بنكيران

شوف تيفي



لم يستوعب كثير من المتتبعين، بمن فيهم المنتمين لحزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، السر الكامن وراء "الزواج الكاتوليكي" بين نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب الكتاب، وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب المصباح.. غير أن هناك تحليلات كثيرة طفت إلى السطح في محاولة لفك هذه الشفيرة التي تجاوزت البعد الإيديولوجي للحزبين، باعتبار أن مرجعية كل منهما تعارض الأخرى جملة وتفصيلا.. لكن كما يقول العرب "إذا ظهر السبب، بطل العجب".

قد يتساءل سائل "لماذا يتشبث بنكيران ببنعبد الله، والجهر ألا تحالف إلا معه بشكل أثار استغراب الرأي العام المتتبع"، وقد يعود البعض الآخر في محاولة للفهم إلى التساؤل أيضا "كيف يعض بنعبد الله بنواجذه على بنكيران، وكيف رهن مبادئ حزبه كلها من أجل زعيم البيجيدي، إلى درجة أنه غازله مؤخرا، وبكى أمام البيبساويين وهو يعدد محاسنه".. كل هذه الأسئلة قد تجد لها أجوبة تنهل من البعد السياسي بعد تجربة الحزبين في الحكومة، لكن ما حصلت عليه "شوف تيفي" من معطيات حول سر هذا الارتباط الوثيق بين بنكيران وبنعبد الله غاية في الإثارة، وربما يصلح لأن يكون فيلما هنديا، باعتبار القصة بدأت من الطفولة، أو قبل ذلك بسنوات..

ولفهم هذا السر، تسرد "شوف تيفي" معطيات تنشر لأول مرة، عن العلاقة بين رجلين، يجمعهما التحالف السياسي و"البعد العائلي"، أكثر مما يفرقهما المذهب والإيديولوجيا..

وتعود القصة إلى أزيد من نصف قرن من الزمن، حيث كانت "الحاجة منة" وهي أم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسية المدينة، صديقة لـ"الحاجة ثورية" أم نبيلة زوجة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وتقول المعطيات المتوفرة لدينا، إن الحاجة منة والحاجة ثورية "كانو صحبات"، وبالنظر إلى ارتباطهما الوثيق، شاءت الأقدار أن يعيشا فترة الحمل في سنة واحدة، وخلال مرحلة "لحبالة" أخذتا عهدا على نفسيهما، أنه إذا وضعتا مولودان ذكران سيطلقان عليهما اسم "نبيل"، وإذا كان المولودان أنثيان سيطلقان عليهما اسم "نبيلة"، أما إذا وضعتا مولودان مختلفي الجنس، سيسميانهما "نبيل أو نبيلة".

وتبعا للمعطيات ذاتها، وضعت "الحاجة منة" في يونيو 1959 مولودا ذكرا أطلقت عليه اسم "نبيل" (نبيل بنعبد الله)، في حين وضعت "الحاجة ثورية" زوجة الحاج إدريس بنكيران مولدا أنثى في أكتوبر من السنة ذاتها (1959)، لتطلق عليها اسم "نبيلة" (نبيلة زوجة عبد الإله بنكيران)، وبالتالي أصبح نبيل بمثابة أخ نبيلة بقوة صداقة الأمومة وربما"الرضاعة" والعهد الذي قطعته الحاجة منة والحاجة ثورية.

هذا الارتباط الوثيق، سينتقل من العائلي إلى السياسي، ليبرز بقوة من خلال التحالف المثير بين بنكيران وبين بنعبد الله.. وهكذا "تحالف زعيم البيجيدي مع نبيل بنعبد الله، ولد الحاجة منة صاحبة الحاجة ثورية أم الزوجة ديال بنكيران، في حين وضع بنعبد الله كاع البيض ديالو في سلة بنكيران، زوج نبيلة بنت الحاجة ثورية، صاحبة الحاجة منة أم بنعبد الله".. وشوفو كيفاش كيتبناو التحالفات فهاذ البلاد.. الحاصول "الزين عندنا سلالة من العمة للخالة".