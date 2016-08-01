صادم : بثر الصحراء المغربية من الخريطة بحضور وزراء حكومة بن كيران ورئيسة ''الباطرونا'' بأكادير

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إستنكر الحاضرون لمنتدى الأعمال المغربي الروسي المنظم بمدينة أكادير اليوم الخميس، توزيع مجلات تعريفة بمختلف العلاقات المغربية الروسية، يظهر خريطة المغرب مبتورة عن صحرائه.

شوف تيفي

إستنكر الحاضرون لمنتدى الأعمال المغربي الروسي المنظم بمدينة أكادير اليوم الخميس، توزيع مجلات تعريفية بمختلف العلاقات المغربية الروسية، يظهر خريطة المغرب مبثورة عن صحرائه.

وأضاف مصدر "شوف تيفي" عاين الخطأ الفظيع للمنظمين، أن أحد المشاركين هو من قام بإبلاغ المسؤولين بعمالة أكادير إداوتنان عن بتر الصحراء المغربية من الخريطة، حيث سارع الكاتب العام لولاية أكادير أمام الحاضرين و بشكل شخصي لتمزيق المطبوع الذي يتضمن صورة خريطة المغرب المبتورة، ما شكل إحراجا للمشاركين الروس الذين تبدلت ملامحهم بعد الواقعة، يضيف ذات المصدر.

وتساءلت ذات المصادر، عن إغفال المنظمين لهذا الخطأ الجسيم، خاصة وأن الإتحاد العام لمقاولات المغرب هي الجهة المشرفة على المنتدى إلى جانب الروس وبحضور رئيسته مريم بن صالح.

من جهة ثانية، كشفت مصادر أخرى لشوف تيفي أن الجهة الروسية هي من تكفلت بإعداد الملف وطباعته عبر شركة خاصة تدعى "إنتر تورغ"، حيث قللت ذات المصادر، من بثر الصحراء المغربية من خريطة المملكة بدعوى كونه خطأ غير مقصود وأن المنتدى كلف الملايير من السنتيمات لإعداده.

وقالت ذات المصادر، أن اللقاء المنظم بأحد أفخم فنادق مدينة أكادير، عرف حضور كل من وزير الفلاحة عزيز أخنوش ووزير المالية محمد بوسعيد، بالإضافة إلى رئيسة اتحاد مقاولات المغرب ووالي جهة سوس ماسة، فيما لوحظ غياب عمدة مدينة أكادير صالح المالوكي وكيل لائحة العدالة والتنمية بالمدينة للإنتخابات التشريعية المقبلة.



‫شوف تيفي

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المالوكي الصحراء اكادير بن صالح المنتدى الروس شوف تيفي

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