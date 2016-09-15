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الملك محمد السادس يتربع على عرش أفضل الحكام العرب في استطلاع جديد للرأي أكثر دقة وحيادية وبوتفليقة والسيسي وبشار في أسفل الترتيب
بتاريــخ : 15 شتنبر 2016 / 15:19 الملك محمد السادس يتربع على عرش أفضل الحكام العرب في استطلاع جديد للرأي أكثر دقة وحيادية وبوتفليقة والسيسي وبشار في أسفل الترتيب | بوليتيك
الملك محمد السادس يتربع على عرش أفضل الحكام العرب في استطلاع جديد للرأي أكثر دقة وحيادية وبوتفليقة والسيسي وبشار في أسفل الترتيب
استمرارا للتألق وتكريسا لحجم الإعجاب الذي يحظى به داخل وخارج المملكة، حل الملك محمد السادس خلال هذا الأسبوع، بشكل مؤقت في المرتبة الأولى كأفضل حاكم عربي، في واحد من أضخم وأدق استطلاعات الرأي، يقوم

شوف تيفي

استمرارا للتألق وتكريسا لحجم الإعجاب الذي يحظى به داخل وخارج المملكة، حل الملك محمد السادس خلال هذا الأسبوع، بشكل مؤقت في المرتبة الأولى كأفضل حاكم عربي، في واحد من أضخم وأدق استطلاعات الرأي، يقوم به حاليا موقع عربي اسمه "شيري بريس" والممتد لعدة أسابيع بناء على خياري "أفضل وأسوأ حاكم عربي". حيث ستقوم هذه الجريدة الاكترونية بنشر النتيجة تباعاً أولاً بأول كل أسبوع حتى انتهاء فترة الاستطلاع.
وحل الملك محمد السادس في المرتبة الأولى كأفضل الحكام العرب، متبوعا بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي حل ثانيا، ثم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المرتبة الثالثة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين في المرتبة الرابعة (...) بينما تذيل سلم الترتيب ضمن مشاهير الزعماء العرب، كل من عبد العزيز بوتفليقة وعبد الفتاح السيسي ومحمود عباس والباجي قائد السبسي وبشار الأسد، ليكونوا خارج لائحة العشرة الأوائل.

الملك محمد السادس يتربع على عرش أفضل الحكام العرب في استطلاع جديد للرأي أكثر دقة وحيادية وبوتفليقة والسيسي وبشار في أسفل الترتيب
من جانبها، قالت "شيرين فريد" رئيسة تحرير جريدة "شيري بريس" إن مجموعة العمل التي قامت بالإشراف على هذا الاستطلاع خلال الأسبوع الماضي، لم يألوا جهدا ليلاً أو نهاراً في العمل الدؤوب للوصول لنتيجة أكثر دقة وأكثر حيادية بعيداً عن تأثير وتلاعب اللجان الإلكترونية .. "وقد قامت هذه المجموعة على سبيل المثال لا الحصر بإرسال أكثر من ربع مليون إيميل خاص بالاستطلاع، وأيضاً راجعوا أكثر من 300 ألف نتيجة خلال هذه الفترة الوجيزة" تقول رئيسة التحرير.
ووقفت "شرين فريد" في معرض تصريحها على نقطة هامة جدا، وهى "أن الجريدة عندما بنت فكرة الاستطلاع على خياري "أفضل حاكم وأسوأ حاكم" لم يكن المقصود من تبنى خيار "أسوأ حاكم" هو إهانة أي شخصية سياسية عربية أو دولة عربية، حاشا لله ، ولكن فكرة الاستطلاع في أساسها كانت مبنية على تقييم كل الشعوب العربية لكل الحكام العرب، لأنه استطلاع قومي وليس محلى". وبالتالي، تقول شرين، "فلو تم تدشين الاستطلاع على خيار واحد فقط وهو "أفضل حاكم عربى" لحُسمت النتيجة للدول العربية الأكثر عددا من حيث عدد السكان، ولكن فكرة نتيجة الاستطلاع بنيت على حساب صافي نتائج الفرق بين الأفضل والأسوأ لكل حاكم عربى .. وربما يكون لهذه الطريقة بعض القصور والعيوب ولكنها في المجمل أفضل من طريقة الخيار الواحد ..".
وعادت المتحدثة إلى التأكيد بالقول "على سبيل المثال، لو طبقنا طريقة الأفضل فقط على هذا الاستطلاع لحاز الرئيس المصرى "عبد الفتاح السيسي" والرئيس السوري "بشار الأسد" على المركزين الأول والثاني لأنهما حصلا على أكبر الأصوات أفضلية، أما في حالة الطريقة المُطبقة فقد خرجا من ترتيب العشرة الأوائل، لأن عدد أصوات من أختارهما كالأسوأ كان أيضاً أكبر ..".
وعن نتيجة الاستطلاع بعد الأسبوع الأول، تقول شرين بأنها كانت شبه متوقعة، لأنه من وجهة نظرها الشخصية وبعد قراءتها لغالبية الأسباب والتعليقات التي كتبها المشاركون في الاستطلاع، فإن التوجيه الإعلامي، قد لعب دوراً كبيراً على "المستوى القومي" في بناء وجهة نظر غالبية المشاركين، أما بالنسبة "للمستوى المحلي"، لكل دولة فالحالة الاقتصادية كانت لها اليد الطولي في بناء وجهة نظر غالبية المشاركين" ..غير أن أكثر شيء لفت انتباهها وتعجبت منه، "هو قيام بعض المشاركين من دول عربية معينة باختيار حاكمين في اختيارهم مختلفين عن حاكم دولتهم".
إليكم ترتيب أفضل الحكام العرب بحسب نتيجة الاستطلاع بعد أسبوعه الأول:
- الأول : الملك / محمد السادس ..
- الثاني : الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود ..
- الثالث : الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان ..
- الرابع : الملك / عبد الله الثاني بن الحسين ..
- الخامس : الملك / حمد بن عيسى آل خليفة ..
- السادس : الرئيس / محمد ولد عبد العزيز ..
- السابع : الرئيس / عمر البشير ..
- الثامن : الأمير / تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ..
- التاسع : السلطان / قابوس بن سعيد ..
- العاشر : الرئيس / ميشال سليمان ..
الاستطلاع ما يزال مفتوحا في وجه المشاركين عبر الرابط التالي:

http://www.sherry-press.com/p/poll.html

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الملك محمد السادس يتربع على عرش أفضل الحكام العرب في استطلاع جديد للرأي أكثر دقة وحيادية وبوتفليقة والسيسي وبشار في أسفل الترتيب

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