بالفيديو والصور.. اندلاع حريق مهول بأحد الدواوير بالبيضاء والأسباب لازالت مجهولة

شب حريق اليوم الخميس في حدود الساعة الواحدة ظهرا بدوار عبد القادر على مقربة من شارع ابن سينا بالبيضاء، لم يخلف خسائر في الأرواح.

شوف تيفي

شب حريق اليوم الخميس في حدود الساعة الواحدة ظهرا بدوار عبد القادر على مقربة من شارع ابن سينا بالبيضاء، لم يخلف خسائر في الأرواح.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الحريق اندلع بأرض خالية محاذية لفيلا خالية من السكان كانت على وشك الإحتراق هي الأخرى.

وأضاف ذات المصدر، أنه ولولا تدخل المصالح المعنية لإخماد الحريق لكانت ستكون كارثة كبيرة بسبب العمود الضوئي القريب من مكان الحريق والذي كان من الممكن أن ينفجر بسبب النيران القوية.

هذا ولحدود كتابة هذه الأسطر لا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة.





