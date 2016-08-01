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توقيف أزيد من 200 شخص في ظرف خمسة أيام لتورطهم في أفعال إجرامية مختلفة في فاس
بتاريــخ : 15 شتنبر 2016 / 15:08 توقيف أزيد من 200 شخص في ظرف خمسة أيام لتورطهم في أفعال إجرامية مختلفة في فاس | حوادث و حقوق
توقيف أزيد من 200 شخص في ظرف خمسة أيام لتورطهم في أفعال إجرامية مختلفة في فاس
أفاد مصدر أمني بأن مصالح ولاية أمن فاس أوقفت 208 من الأشخاص خلال الفترة ما بين 9 و 13 شتنبر الجاري لتورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية مختلفة، وكذا حجز نحو 2، 3 كلغ من المخدرات.

 "شوف تيفي"+"و م ع"

أفاد مصدر أمني بأن مصالح ولاية أمن فاس أوقفت 208 من الأشخاص خلال الفترة ما بين 9 و 13 شتنبر الجاري لتورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية مختلفة، وكذا حجز نحو 2، 3 كلغ من المخدرات.

وأوضحت ولاية أمن فاس في بلاغ لها أن التدخلات الأمنية داخل وخارج أسوار المدينة العتيقة أسفرت عن اعتقال 208 أشخاص متورطين في أفعال إجرامية من قبيل السرقة العنيفة والضرب والجرح العمديين بالأسلحة البيضاء، وترويج المخدرات وحمل السلاح الأبيض بدون سند قانوني وقضايا أخرى.

وحسب البلاغ، فإن 180 شخصا ضبطوا متلبسين بارتكاب جنايات أو جنح مختلفة، مضيفا أن مداهمة الأوكار المروجة للمخدرات أسفرت عن حجز 3202 غراما من مخدر الشيرا وكمية من حبوب الهلوسة والمشروبات الكحولية.

كما أن المصالح الولائية حجزت خلال الفترة ذاتها 44 دراجة نارية لعدم توفرها على الوثائق القانونية الخاصة بها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مصالح ولاية أمن فاس أفعال إجرامية المخدرات السرقة

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