 هام للمغاربة..فايسبوك يطرح خاصية المباشر على الحواسب

كشف أحد ممثلي موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك عن البدء في طرح ميزة الفيديو المباشر لأجهزة الكبيوتر والحواسب المحمولة قريبا، حيث أكد أن الميزة بدأت بالإنتشار عبر الحواسب السطحية وكذا المحمولة.

شوف تيفي

كشف أحد ممثلي موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك عن البدء في طرح ميزة الفيديو المباشر لأجهزة الكبيوتر والحواسب المحمولة قريبا، حيث أكد أن الميزة بدأت بالإنتشار عبر الحواسب السطحية وكذا المحمولة.

وجاء هذا القرار بعد أن طالب رواد موقع الفايسبوك منهم الصحافيين ومدوني الفيديو وغيرهم بوصولها إلى الحواسيب المكتبية والمحمولة.

وأضاف المصدر ذاته أنه يمكن للمستخدمين الذين يتوفرون على هذه الخاصية عبر حواسيبهم تفعيل الخدمة باستخدام الكاميرات الخارجية والمدمجة على أجهزة الحواسيب المحمولة.

وللإشارة فقد وفر موقع فايسبوك في وقت سابق ميزة البث المباشر للفيديو لمستخدمي هذا الموقع و منهم المغاربة على الهواتف الذكية.





