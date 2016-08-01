سار للمغاربة..هذا هو موعد العودة إلى التوقيت العادي للمملكة

الأحد الأخير من شهر أكتوبر، سيكون المغاربة على موعد مع تغيير عقارب ساعاتهم، وذلك بحذف ستين دقيقة عن التوقيت الحالي.

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الأحد الأخير من شهر أكتوبر، سيكون المغاربة على موعد مع تغيير عقارب ساعاتهم، وذلك بحذف ستين دقيقة عن التوقيت الحالي.

و يأتي تغيير الساعة الرسمية للمملكة ، عملا بمقتضى المرسوم رقم 126. 12. 2 الصادر في 26 جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 16. 29 .3 الصادر في 6 رجب 1437 هـ الموافق 14 أبريل 2016 بتغيير الساعة القانونية.





