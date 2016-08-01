صادم.. أب يقتل رضيعه بسم مبيد حشري في بني ملال.. وها فاش عطاه ليه

في تطور جديد لقضية وفاة رضيع ببني ملال نهاية الأسبوع الماضي، بعد تناوله لمشروب ''رايبي''، كشفت التحقيقات بأن والد الهالك أقدم على وضع مبيد حشري سام في المشروب وأرغمه على تناوله.

"شوف تيفي"

في تطور جديد لقضية وفاة رضيع ببني ملال نهاية الأسبوع الماضي، بعد تناوله لمشروب "رايبي"، كشفت التحقيقات بأن والد الهالك أقدم على وضع مبيد حشري سام في المشروب وأرغمه على تناوله.

وحسب مصادر من مدينة بني ملال فإن الخبرة الطبية التي قامت بها المصالح الأمنية كشفت عن وجود مادة سامة في كأس "رايبي"، وهو الأمر الذي جعل الشكوك تحوم حول أفراد عائلة الرضيع، ليتم بعد ذلك التوصل إلى حقيقة تورط الأب في هذه الجريمة المروعة ضد الأصول بعد محاصرته بالأسئلة.



وأضافت المصادر ذاتها بأنه تم وضع الجاني تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة قبل تقديمه للعدالة.



وكانت مدينة بني ملال قد اهتزت على وقع وفاة رضيع يبلغ قيد حياته عاما ونصف بعد تناوله كأس "رايبي" مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى الإقليمي بني ملال، حيث فتحت المصالح الأمنية تحقيقا وأخذت مجموعة من العيّنات من الدكان الذي اشترت منه العائلة "رايبي" والتي بينت بأنه في حالة جيدة وحديث الصنع لأن تاريخ صلاحيته غير منتهي.





