عاجل.. بعد المحمدية وفاس: نايضة قرطاس في طنجة

"شوف تيفي"
تعرض شرطي بمدينة طنجة وبالتحديد بحي "موح باكو" في منطقة "بني مكادة"٬ صباح اليوم الخميس، إلى إصابة بطلق ناري عن طريق الخطأ٬ أثناء قيامه بتدخل أمني لاعتقال أحد المبحوث عنهم.
وحسب مصادر محلية فإن المعني بالأمر قاوم رجال الأمن بواسطة سيف ما دفع بمفتش شرطة ممتاز إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق الرصاص ليصيب عن طريق الخطأ زميله برصاصة طائشة.
وأضافت المصادر ذاتها بأنه تم نقل الشرطي المصاب إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، بينما فر المسلح إلى وجهة غير معلومة.
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