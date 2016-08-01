طريف.. حاجة ترجم زوجها بدل الشيطان خلال رمي جمرات العقبة.. وهذا هو السبب

كشفت جريدة ''عكاظ'' السعودية، عن خبر طريف، وقع خلال موسم الحج الجاري والذي حصلت فصوله خلال رمي الجمرات، موضحة بأن حاجة مصرية اختارت رجم زوجها خلال رمي جمرات العقبة بدل رجم الشيطان.

"شوف تيفي"

كشفت جريدة "عكاظ" السعودية، عن خبر طريف، وقع خلال موسم الحج الجاري والذي حصلت فصوله خلال رمي الجمرات، موضحة بأن حاجة مصرية اختارت رجم زوجها خلال رمي جمرات العقبة بدل رجم الشيطان.

وقالت الجريدة إن السيدة المصرية، تُدعى "آمنة"، وتبلغ من العمر 45 عاما، كانت ترمى جمرة على الشاخص "رمز الشيطان"، وتسب شخصا ما بألفاظ نابية.

وأضافت الجريدة ذاتها أن مراسلها اقترب من الحاجة المصرية واستفسرها عن سبب ما تقوم به من سب ولعن موجّه لذلك الشخص المجهول له، لكنها كانت في حالة عصبية ولم تتجاوب معه، إلا أن قريبة الحاجة المصرية كشفت للمراسل بأن هذه الأخيرة تسب زوجها وترمي الجمرات لأنه خانها كثيرا.