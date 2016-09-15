خطير وبالصور.. هذا هو السبب الذي دفع بشخص إلى ذبح زوج شقيقته ''بسكين العيد'' في مراكش.. تفاصل صادمة

في جديد الجريمة المروعة التي هزت دوار ''آيت سقي'' بجماعة أولاد مطاع ضواحي مراكش صباح اليوم الخميس، فإن السبب الرئيسي لوقوع الجريمة هو رفض الضحية منح الجاني وهو شقيق زوجته مبلغ 1500 درهم.

"شوف تيفي"



في جديد الجريمة المروعة التي هزت دوار "آيت سقي" بجماعة أولاد مطاع ضواحي مراكش صباح اليوم الخميس، فإن السبب الرئيسي لوقوع الجريمة هو رفض الضحية منح الجاني وهو شقيق زوجته مبلغ 1500 درهم.



وحسب مصادر محلية فإن الجاني وهو عسكري سابق يبلغ من العمر 39 عاما دخل في خلاف مع الضحية وهو إطار بنكي متقاعد بعد أن رفض هذا الأخير منحه مبلغا ماليا قدره 1500 درهم، ليقوم الجاني بعد ذلك بالتسلل إلى غرفة نوم شقيقته وزوجها ووجه لهذا الأخير طعنة غائرة بواسطة سكين خاص بذبح أضحية العيد على مستوى العنق تاركا إياه غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة وأيضا للتوصل إلى مكان تواجد الجاني الذي فر إلى وجهة غير معلومة فور ارتكابه الجريمة، بينما تم نقل جثة الضحية على مستودع الأموات بمراكش بناء على تعليمات النيابة العامة.





