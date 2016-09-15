احتراق عائلة بأكملها بسبب ''المجمر'' في مكناس وهكذا تدخلت وزارة الصحة

اهتز حي المنصور بمكناس أيام عيد الأضحى على وقع احتراق عائلة بسبب تسرب غاز من قنينة صغيرة كانت على مقربة من مجمر مشتعل، الشيء الذي أدى إلى اندلاع النيران بالمنزل.

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اهتز حي المنصور بمكناس أيام عيد الأضحى على وقع احتراق عائلة بسبب تسرب غاز من قنينة صغيرة كانت على مقربة من مجمر مشتعل، الشيء الذي أدى إلى اندلاع النيران بالمنزل.

الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس لتلقي العلاجات الضرورية، ليتم في اليوم الموالي نقلهم إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.

وحسب مصادر محلية، فإنه وفور وقوع الحادث، انتقل كل من عامل عمالة مكناس والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة إلى مستشفى محمد الخامس للإطمئنان على ضحايا الحادث.

وللإشارة فقد جهزت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمكناس ثلاث سيارات إسعاف لنقل ضحايا الحريق الخمسة إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء.





