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بالصورة.. الموت يُفجع المنشط المغربي حمزة الفيلالي
بتاريــخ : 15 شتنبر 2016 / 11:06 بالصورة.. الموت يُفجع المنشط المغربي حمزة الفيلالي | ثقافة و فنون
بالصورة.. الموت يُفجع المنشط المغربي حمزة الفيلالي
ترحم المنشط المغربي حمزة الفيلالي،على روح جدته، التي وافتها المنية يوم أمس الأربعاء،بنشره صورة على صفحته الرسمية على الفايسبوك رفقة جدته الراحلة، بالإضافة إلى تدوينة عبر من خلالها عن حزنه الكبير

"شوف تيفي"

ترحم المنشط المغربي حمزة الفيلالي،على روح جدته، التي وافتها المنية يوم أمس الأربعاء،بنشره صورة على صفحته الرسمية على الفايسبوك رفقة جدته الراحلة، بالإضافة إلى تدوينة عبر من خلالها عن حزنه الكبير لوفاتها.

وكتب الفيلالي في تدوينته " الله يرحمك الحاجة و إوسع عليك و إجعل قبرك روض من رياض الجنة، سيشتاق إليك القلب، اللهم ألحقنا بك مومنين..الله يرزقك الجنة ألميمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون..أدعو ليها بالرحمة الله يرحم الوالدين".

الموت يُفجع المنشط المغربي حمزة الفيلالي

‫شوف تيفي

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