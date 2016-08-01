عاجل.. شخص يركن سيارة يشتبه في أنها مفخخة أمام وزارة الداخلية التونسية وهو يصرخ الله أكبر

تمكنت قوات الأمن التونسية قبل قليل من اعتقال رجل قام بركن سيارته بجانب وزارة الداخلية، ثم ذهب في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة و بدأ في الصياح أمام الناس ''لا إله إلله و الله أكبر''.

"شوف تيفي"





تمكنت قوات الأمن التونسية قبل قليل من اعتقال رجل قام بركن سيارته بجانب وزارة الداخلية، ثم ذهب في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة و بدأ في الصياح أمام الناس "لا إله إلله و الله أكبر".



وحسب موقع بوابة تونس "فإن الأمن قام بتطويق المكان و منع المواطنين من التجوال قرب سيارة المعني بالأمر للإشتباه بأنها مفخخة.



وأضاف الموقع ذاته بأن المعلومات ما تزال غير متوفرة بخصوص إن كان الأمر تهديدا للأمن العام آم مجرد حركة لجلب الانتباه.