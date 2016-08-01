عاجل.. شخص يقتل زوج شقيقته بسكين أضحية العيد بمراكش

اهتزت منطقة أولاد مطاع ضواحي مدينة مراكش صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة شنعاء، بطلها مختل عقلي أقدم على قتل زوج شقيقته وهو نائم.

"شوف تيفي"



اهتزت منطقة أولاد مطاع ضواحي مدينة مراكش صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة شنعاء، بطلها مختل عقلي أقدم على قتل زوج شقيقته وهو نائم.



وحسب مصادر محلية فإن الشخص الذي يبلغ البالغ من العمر 30 عاما، ترك ضحيته وهو ستيني متقاعد حتى نام ووجه له مجموعة من الطعنات بواسطة سكين من الحجم الكبير خاص بذبح أضحية العيد، والتي كانت كفيلة بأن يغادر على إثرها الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المختل العقلي وفور ارتكابه لهذه الجريمة فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات باب دكالة بمراكش.





