مفاجأة غير سارة للطلبة..ارتفاع مصاريف التسجيل في التكوين المهني !!!

"شوف تيفي"
توصلت "شوف تيفي" بشكاية من طرف مجموعة من طلبة التكوين المهني الذين تفاجئوا مع انطلاق الموسم الدراسي بالزيادة في مصارف التسجيل.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن ملف التسجيل ارتفع من 300 درهم إلى 850 درهم بالإضافة إلى مصاريف هذا الملف ليصل المبلغ الذي سيدفعه الطالب إلى ما يقارب ألف درهم.
وتساءل مصدر "شوف تيفي" عن الأسباب في هذه الزيادة التي قد تجعل العديد من الطلبة وخاصة المنتمين إلى أسر فقيرة يحرمون من فرصة الحصول على تكوين في بعض المجالات.
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