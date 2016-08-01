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الحمامات تصنف المغرب كأفضل وجهة افريقية للمنتجعات
بتاريــخ : 15 شتنبر 2016 / 10:33 الحمامات تصنف المغرب كأفضل وجهة افريقية للمنتجعات | اقتصاد
الحمامات تصنف المغرب كأفضل وجهة افريقية للمنتجعات
تم اختيار المغرب أفضل وجهة للمنتجعات التجميلية والحمامات المعدنية بافريقيا

شوف تيفي

تم اختيار المغرب أفضل وجهة للمنتجعات التجميلية والحمامات المعدنية بافريقيا
سنة 2016، وذلك من قبل مهنيي السياحة في العالم خلال حفل لتوزيع جوائز (وورلد سبا أواردز) مؤخرا بايطاليا.

وأحرز المغرب على هذه الجائزة المرموقة ، بفضل ، حاماته ، ومنتجعاته الصحية، وحماماته المعدنية، وتجهيزاته الحديثة الفاخرة التي تقترح مجموعة واسعة لطرق الاسترخاء وعلاج البدن والتدليك.

كما يتوفر المغرب على عدد من المركبات الفندقية التي تتيح للسائح خوض تجربة فريدة، تجمع بين الاصالة وحسن الضيافة .

وتكافىء هذه الجائزة على الخصوص جودة الخدمات، والجهود المبذولة من اجل ضمان التميز في هذه الصناعة ، التي تطبعها منافسة حادة، اخذا بعين الاعتبار مقاربة المهنيين على الصعيد العالمي، ورأي آلاف الزبناء في العالم برمته.

 

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