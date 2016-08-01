بسبب الشذوذ الجنسي..البيضاء تهتز على وقع جريمة قتل بشعة

من جديد اهتزت مدينة الدارالبيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس،على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها متشرد يبلغ 18 سنة.

شوف تيفي:م غ

من جديد اهتزت مدينة الدارالبيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس،على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها متشرد يبلغ 18 سنة.

و حسب مصادر "شوف تيفي"،جاء مقتل الشاب المتشرد على يد زميله الذي يبلغ حوالي ثلاثين سنة،بأحد الفضاءات المحاذية لميناء الدار البيضاء،بعدما حاول الأخير اغتصابه بالقوة.

و تقول مصادرنا،إن الشذوذ الجنسي قد يكون من بين الأسباب الرئيسية وراء ارتكاب هذه الجريمة.

و قد حلت عناصر الشرطة العلمية و القضائية بعين المكان،فيما تم إلقاء القبض على الجاني الذي كان في مسرح جريمته غارقا في دماء زميله.



