بسبب الشذوذ الجنسي..البيضاء تهتز على وقع جريمة قتل بشعة

شوف تيفي:م غ
من جديد اهتزت مدينة الدارالبيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس،على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها متشرد يبلغ 18 سنة.
و حسب مصادر "شوف تيفي"،جاء مقتل الشاب المتشرد على يد زميله الذي يبلغ حوالي ثلاثين سنة،بأحد الفضاءات المحاذية لميناء الدار البيضاء،بعدما حاول الأخير اغتصابه بالقوة.
و تقول مصادرنا،إن الشذوذ الجنسي قد يكون من بين الأسباب الرئيسية وراء ارتكاب هذه الجريمة.
و قد حلت عناصر الشرطة العلمية و القضائية بعين المكان،فيما تم إلقاء القبض على الجاني الذي كان في مسرح جريمته غارقا في دماء زميله.
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