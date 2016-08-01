عاجل..حادثة سير خطيرة بين حافلة لنقل المسافرين ورموك في العرائش

"شوف تيفي"
شهدت الطريق السيار الرابطة بين أصيلة و العرائش، حادثة سير خطيرة عقب اصطدام حافلة لنقل المسافرين وشاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك".
وتسبب الحادث في وقوع العديد من الإصابات بين ركاب الحافلة، بالإضافة إلى إصابة سائقها بجروح وصفت بالخطيرة، ليتم على إثرها نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.
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