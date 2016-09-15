بالصورة.. بائع ''البابوش'' يتعرض لهجوم بالسيف من طرف مجهول بمرتيل

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تعرض شاب يدعى بلال كركيش يعمل كبائع للحلزون بمدينة مرتيل إلى اعتداء شنيع بواسطة سيف من طرف أحد المشبوهين بعدما كان عائدا يجر عربة الحلزون بحي ساقية الدفل في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
وعلى الواقعة، يرقد الشاب المرتيلي في حالة حرجة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، ولحدود الساعة لا يزال مرتكب الجريمة حرا طليقا، بحيث لم تتمكن مصالح الأمن من إلقاء القبض عليه.
للإشارة فقد أصبحت ظاهرة الكريساج بالسلا الأبيض تظهر بشكل كبير مؤخرا بمنطقة مرتيل، حيث لقي اليوم الأربعاء شاب يدعى اسماعيل مصرعه بعدما تعرض للطعن من طرف شخصين بواسطة سيف من أمام منزله.
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