إدارة الحموشي تصدر بلاغا بخصوص القرطاس الذي أطلق بالمحمدية

أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن المشتبهالحموش في ترويج المخدرات، ووفق المعلومات الأولية للبحث، كانا يحاولان تصريف كمية مهمة من مخدرات الشيرا تصل إلى حولي 15 صفيحة، قبل أن تحاصرهما

شوف تيفي



أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن المشتبهالحموش في ترويج المخدرات، ووفق المعلومات الأولية للبحث، كانا يحاولان تصريف كمية مهمة من مخدرات الشيرا تصل إلى حولي 15 صفيحة، قبل أن تحاصرهما عناصر الأمن وتحاول توقيفهما، حيث حاولا الفرار بالمحمدية.



وأضاف البلاغ أن أحدهما عمد إلى إشهار سلاح أبيض من الحجم الكبير معرضا حياة الشرطيين للخطر، وهو ما اضطر مقدم الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابته بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الوجه.



وأشار البلاغ إلى أنه تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم توقيف المشتبه فيه الثاني ووضعه رهن الحراسة النظرية



وتندرج هذه العملية ، يضيف المصدر ذاته، في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن من أجل مكافحة جميع أشكال الجريمة، وخاصة ترويج المواد المخدرة والمهلوسة.