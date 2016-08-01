التحقيق مع سائح أجنبي بتهمة تصوير إقامة ملكية بمراكش

فتحت الشرطة القضائية بمدينة مراكش تحقيقا مع سائح أجنبي بسبب التقاطه صورة الإقامة الملكية بحي سيدي ميمون بالمدينة بعدما أحالته عليها الشرطة السياحية.

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فتحت الشرطة القضائية بمدينة مراكش تحقيقا مع سائح أجنبي بسبب التقاطه صورة الإقامة الملكية بحي سيدي ميمون بالمدينة بعدما أحالته عليها الشرطة السياحية.



وفي التفاصيل تم إيقاف السائح وبحوزته كاميرا تصوير مثبتة على ظهر طائرة صغيرة « درون » بواسطة جهاز التحكم، ليتم العثور على صور للإقامة الملكية بالإضافة إلى مآثر مدينة مراكش.



وحسب يومية أخبار اليوم التي تطرقت للموضوع، فإن التحقيق تناول خلفيات إقدام السائح على التقاط صور للإقامة الملكيةوكذا الطريقة التي أدخل بها الجهاز إلى المغرب.