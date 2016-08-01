'' التريبورتورات '' دايرين الفوضى فكازا وهذه التفاصيل..

تعاني ساكنة حي قصبة الأمين 2 بالبيضاء فوضى مواقف ركن السيارات، حيث يضطر عدد من سكان عمارات الحي إلى ركن سياراتهم خارج المواقف الخاصة بالمجمعات السكنية التي يقطنون بها، حيث يعمد مجموعة من الأشخاص

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تعاني ساكنة حي قصبة الأمين 2 بالبيضاء فوضى مواقف ركن السيارات، حيث يضطر عدد من سكان عمارات الحي إلى ركن سياراتهم خارج المواقف الخاصة بالمجمعات السكنية التي يقطنون بها، حيث يعمد مجموعة من الأشخاص إلى استغلالها وتحويلها إلى مواقف خاصة خارج القانون، يستخلصون منها مبالغ مهمة.



وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن هذا الوضع خلف استياء الساكنة حيث يدخلون في ملاسنات ومشادات كلامية مع أصحاب السيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى سائقي التريبورتور بسبب ركنها أمام البوابات الرئيسية للعمارات.



وبهذا الصدد سجل المشتكون ارتفاع منسوب النفايات بين مفارق العمارات في المجمعات السكنية بسبب إغلاق التريبورتورات للبوابات الحديدية الشيئ الذي استعصى على عمال الخدمات العبور.