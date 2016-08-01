فتاة ترفع دعوى قضائية على الفايسبوك لأنه نشر صورها عارية.. وهذه هي التفاصيل

قررت محكمة في شمال إيرلندا رفض طلب موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' إيقاف دعوى رفعتها ضده فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، نتيجة انتشار صورها وهي عارية على الموقع .

"شوف تيفي"



قررت محكمة في شمال إيرلندا رفض طلب موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إيقاف دعوى رفعتها ضده فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، نتيجة انتشار صورها وهي عارية على الموقع .



وحسب موقع "سي إن إن" فإن المحكمة، أكدت أنها بدأت خلال الأسبوع الجاري إجراءات الدعوى، موضحا بأن الصورة التي ظهرت فيها الفتاة القاصر عارية نشرها رجل لإيذاء الفتاة، وقد قامت هذه الأخيرة برفع دعوى ضده وضد موقع فايسبوك الذي حذف الصورة لكنه لم يتمكن من منع الصورة من التحميل والانتشار على صفحاته لمدة من الوقت.



وأعلن موقع فايسبوك بخصوص هذه القضية بأن تقنية "فوتو دي إن" تسمح التي يتوفر عليها تسمح له بالتعرّف على مثل هذه الصور فور وضعها للتحميل، حيث أكد محامي الموقع الأزرق أن إدارة الموقع تمنع تداول الصور العارية ومواد الاستغلال الجنسي، وتعمل على حذف أي محتوى مخالف فوو الإبلاغ عنه، إلّا أن ذلك لم يمنع الصورة المذكورة من الانتشار لبعض الوقت.



وأكد محامي الفتاة بأنه سيطالب خلال المرافعة على موكلته بمبلغ مالي ضخم كتعويض، على الإساءة والأذية التي تعرضت لها.