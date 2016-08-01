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تحليل ..التقدم والاشتراكية سل الشوكة بلا دم ودافع عن أمينه العام !
بتاريــخ : 14 شتنبر 2016 / 23:50 تحليل ..التقدم والاشتراكية سل الشوكة بلا دم ودافع عن أمينه العام ! | بوليتيك
تحليل ..التقدم والاشتراكية سل الشوكة بلا دم ودافع عن أمينه العام !
خلافا لما ذهب إليه كثيرون ، و عكس التصريحات التي أعطت نزهة الصقلي للقناة الثانية أو التحليلات التي تلت بلاغ الديوان الملكي ، لم يكن هناك لا اعتذار ولا إقالة ولا استقالة ولا تصحيح لأي سكة ، وجاء

شوف تيفي
خلافا لما ذهب إليه كثيرون ، و عكس التصريحات التي أعطت نزهة الصقلي للقناة الثانية أو التحليلات التي تلت بلاغ الديوان الملكي ، لم يكن هناك لا اعتذار ولا إقالة ولا استقالة ولا تصحيح لأي سكة ، وجاء البلاغ الرسمي لحزب التقدم والاشتراكية ليفنذ كل ما يروج ، بل لربما لكان الخيط الناظم الذي جمع من جديد قيادة التقدم والاشتراكية حول نفسها بحسب ما ورد في البلاغ الذي توصلت شوف تيفي به ونشرته قبل قليل ، القيادة التي بدت متماسكة ومتضامنة مع أمينها العام بل تبنت تصريحاته ، لتبدو كمن يعرف دقة المرحلة وحجم ما يحاك ويدور في الكواليس وما يراد للحزب وما يتهدده ، والاستحقاقات الانتخابية التي تنتظره ، ولتحدد المسار وتثبت على سكة خيارها في الاصطفاف والنضال من أجل الديمقراطية ، وفق رؤيتها للأمور حسب نص البلاغ.
الاجتماع المنعقد عشية اليوم ، الأربعاء 14 شتنبر 2016، والذي استمر لساعات حاول أن "يسل الشوكة بلا دم" كما يعبر بالنسق الدارج وكان حكيما بمنطق المشاركة السياسية التي تتفهم أصول اللعب ، وتحترم توزيع "الورق" ، وتتعامل مع الظرفية بحذر ، وتعبر عن تغيير معطيات الراهن السياسي بذكاء ،الحزب لم يتنازل وفي نفس الوقت تشبت ، ثنائيتان في المفهوم السياسي الإصلاحي الذي يتعامل به الداخلون للعبة .. . فعبر الحزب عن اختياره الملكي وثوابت البلد من وجهة نظره ووفق ما نص عليه الدستور المعدل سنة 2011 ، لكنه في نفس الوقت لم يتنازل عن تصريحات أمينه العام واعتبرها عادية وقديمة لم تكن رهينة أو معبرة عن توجه شخصي ، وهو موقف مقارنة باحزاب سابقة يعتبر "سابقة"، و يحسب للمكتب السياسي الذي فطن للجملة التي حاولت ان تفصل بينه وبين أمينه العام كأنه استثناء وجديد ، بل واعتبر المكتب أنه ذات جماعية واحدة ، وأن التصريحات طبيعية في معركة حزبية ، وأن إقحام الملكية لم يكن مقصودا في صراع فكري وتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ، بل كل ذلك مرتبط بالراهنية السياسية الحزبية، وليس وليد اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت"..
فهل ستقف الأمور هنا أم أن الملف لازال حافلا بمفاجأت أخرى؟

‫شوف تيفي

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تحليل ..التقدم والاشتراكية سل الشوكة بلا دم ودافع عن أمينه العام !

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