الوزير بوليف أمام القضاء بسبب اختلالات الفحص التقني

تنظر المحكمة الإدارية بالرباط يوم الجمعة في دعوى قضائية ضد محمد نجيب بوليف،الوزير المنتدب المكلف بالنقل في مواجهة الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني و السلامة الطرقية بالمغرب،بسبب اختلالات همت

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تنظر المحكمة الإدارية بالرباط يوم الجمعة في دعوى قضائية ضد محمد نجيب بوليف،الوزير المنتدب المكلف بالنقل في مواجهة الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني و السلامة الطرقية بالمغرب،بسبب اختلالات همت طلبات العروض الخاصة بالترخيص لافتتاح مراكز للفحص من2012 علما أن الوزارة رخصت لما مجموعه 83 مركزا في مختلف أنحاء المملكة من أصل 249 مقدمة قبل الاستقرار على العدد المرخص له من المراكز.

و كشف رشيد أداب،رئيس الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني و السلامة الطرقية بالمغرب،عن سعي الجامعة إلى تصحيح الوضع القائم حاليا في قطاع الفحص التقني من خلال إلغاء طلبات العروض المنظمة منذ2012 من قبل وزارة النقل بسبب مخالفتها للقانون بما في ذلك طلب العروض الرابع المعلن عنه أخيرا،حسب ما نشرته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس.