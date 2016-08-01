رسميا..بن عبد الله في أول رد له على بلاغ الديوان الملكي

في أول رد رسمي له على بلاغ الديوان الملكي أكد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية من خلال بلاغ صادر عن الحزب،''إن حزب التقدم والاشتراكية، ، سيظل، إنطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده

شوف تيفي



في أول رد رسمي له على بلاغ الديوان الملكي أكد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية من خلال بلاغ صادر عن الحزب،"إن حزب التقدم والاشتراكية، ، سيظل، إنطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي وإستقلالية قراره السياسي، كما كان وسيبقى، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية”.





و أكد البلاغ التي تتوفر شوف تيفي على نسخة منه،بخصوص التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، أنها تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، و تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا. وهي آراء ومواقف، فيما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت. فالموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال.





و أعرب الحزب في الختام عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على إحترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الإختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات.