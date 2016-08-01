عاجل..هذا ما وقع لسارقان حاولا انتشال حقيبة مواطنة أجنبية بالدار البيضاء

علمت''شوف تيفي'' أن ساحة ماريشان بالدار البيضاء عرفت قبل لحظات حادثة خطيرة أصيب على إثرها شابان حاولا سرقة مواطنة أجنبية من على متن دراجتهما النارية.

شوف تيفي:م غ

علمت"شوف تيفي" أن ساحة ماريشان بالدار البيضاء عرفت قبل لحظات حادثة خطيرة أصيب على إثرها شابان حاولا سرقة مواطنة أجنبية من على متن دراجتهما النارية.

و تعود تفاصيل الواقعة،عندما تفاجأت المواطنة الذي تنحدر من إحدى الدول الإفريقية ،بالسارقان و هما يحاولان انتشال حقيبتها بالطريق العام لتحاول إبعادهما بكامل قوتها ليصطدما بسيارة كانت تمر من نفس الشارع.

و قد حلت العناصر الأمنية بعين المكان،فيما تم نقل الجانيان على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء لخطورة إصابتهما.