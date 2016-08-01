عاجل..هذا ما وقع لسارقان حاولا انتشال حقيبة مواطنة أجنبية بالدار البيضاء

شوف تيفي:م غ
علمت"شوف تيفي" أن ساحة ماريشان بالدار البيضاء عرفت قبل لحظات حادثة خطيرة أصيب على إثرها شابان حاولا سرقة مواطنة أجنبية من على متن دراجتهما النارية.
و تعود تفاصيل الواقعة،عندما تفاجأت المواطنة الذي تنحدر من إحدى الدول الإفريقية ،بالسارقان و هما يحاولان انتشال حقيبتها بالطريق العام لتحاول إبعادهما بكامل قوتها ليصطدما بسيارة كانت تمر من نفس الشارع.
و قد حلت العناصر الأمنية بعين المكان،فيما تم نقل الجانيان على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء لخطورة إصابتهما.
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