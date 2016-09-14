عاجل : بعد فاس..'القرطاس'' يلعلع في سماء المحمدية وهذه التفاصيل

ألقت قبل قليل فرقة الدراجيين ''الصقور '' القبض على شخصين كانا بداخل سيارة متجهين من مدينة المحمدية إلى الدارالبيضاء عبر الطريق الشاطئية بالقرب من دوار المسيرة و بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات.

شوف تيفي

ألقت قبل قليل فرقة الدراجيين "الصقور " القبض على شخصين كانا بداخل سيارة متجهين من مدينة المحمدية إلى الدارالبيضاء عبر الطريق الشاطئية بالقرب من دوار المسيرة و بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فإن الفرقة الأمنية تلقت إخبارية تفيد بأن سيارة خفيفة توجد بداخلها مخدرات الشيرا متوجهة من المحمدية إلى مدينة الدار البيضاء .

وأضاف المصدر ذاتها أن الصقور حاولوا إيقاف المعنيين بالأمر لكن الأخيرين رفضوا ذلك، لتضطر الفرقة الأمنية إلى استعمال السلاح الناري لإيقافهم وذلك بالتصويب نحو العجلة الخلفية للسيارة الشيئ الذي جعلها تنقلب.

وحسب ذات المصدر،تعرض السائق إلى إصابة بليغة على مستوى الكتف ما استدعى نقله إلى مستعجلات مولاي عبد الله بالمحمدية، بينما تم اعتقال الشخص الثاني و اقتياده إلى الدائرة الأمنية بالمحمدية من أجل التحقيق معه.