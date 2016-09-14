بالصورة.. هذا هو منفذ الجريمة المروعة التي هزت مارتيل

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر اللحظة التي قام فيها شاب بقتل صديقه بمارتيل صباح اليوم الأربعاء بطريقة مروعة.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر اللحظة التي قام فيها شاب بقتل صديقه بمارتيل صباح اليوم الأربعاء بطريقة مروعة.

كما تداولت هذه الصفحات صورة المجرم وهو يحمل سلاحا أبيضا ويفر من مكان الجريمة، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من اعتقاله.



وفور تداول هذا الفيديو البشع والصورة تفاعل النشطاء المغاربة بكثافة، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل السريع وحماية المواطن البريء من الذئاب البشرية التي انتشرت في كل مكان وخاصة بالأحياء الشعبية.

وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة فور وقوعها بدقائق، حيث أكد لها مصدر من عين المكان بأن السبب الرئيسي لوقوع الجريمة يعود إلى تصفية حسابات شخصية بين الضحية والقاتل وزميلة المشارك في الجريمة.