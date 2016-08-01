عاجل وبالفيديو.. حريق مهول داخل شركة لصناعة البلاستيك ضواحي البيضاء

اندلع قبل قليل حريق مهول بشركة لصناعة البلاستيك، تقع على مستوى الطريق 106 بتيط مليل ضواحي البيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل حريق مهول بشركة لصناعة البلاستيك، تقع على مستوى الطريق 106 بتيط مليل ضواحي البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسباب هذا الحريق تبقى مجهولة، موضحا بأن المواد البلاستيكية الموجودة في الشركة تسببت في تصاعد ألسنة النيران بشكل كثيف.



وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنات الوقاية المدينة حلت بعين المكان، وتمكنت من إخماد النيران بصعوبة.