توقيف شخصين متلبسين بحيازة 80 ألف قرص قرقوبي بوجدة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين متلبسين بحيازة 80 ألف قرص مخدر

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين متلبسين بحيازة 80 ألف قرص مخدر من نوع "إكستازي".

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأنه جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خاصة عند نقطة المراقبة الأمنية الموجودة بمدخل المدينة، على الطريق الوطنية الرابطة بين تازة ووجدة، حيث تم العثور على الأقراص المهلوسة مخبأة بعناية في عدة أماكن بالسيارة، خاصة في صندوقها الخلفي وإطارها الحديدي وفي داخل المحرك.

وأضاف البلاغ، أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما سيتم الانتقال إلى مدينة جرسيف لإجراء عمليات تفتيش داخل مساكن المشتبه فيهما لضبط كميات إضافية من نفس المخدر، وذلك بعدما أوضحت المعلومات المتوفرة احتمال حيازتهما لشحنات أخرى مهمة، ولتجهيزات تستخدم في تقطيع وتلفيف هذا النوع من الأقراص المخدرة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه العملية النوعية، تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، لاسيما الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.





