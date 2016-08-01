على غرار التطبيقات التي تعتمد على voip..توقيف العمل بـ Google Duo بالمغرب

بعد أسابيع قليلة على انطلاق الاشتغال به،تفاجئ عدد من مستخدمي تطبيق ''غوغل ديو''من المغاربة بتوقيف اشتغال هذه الخدمة رسميا.

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بعد أسابيع قليلة على انطلاق الاشتغال به،تفاجئ عدد من مستخدمي تطبيق "غوغل ديو"من المغاربة بتوقيف اشتغال هذه الخدمة رسميا.

و لم تصدر الشركة أي بلاغ بخصوص توقف هذه الخدمة التي لم تدم طويلا بالمغرب رغم أن التطبيق لا يستخدم تقنية VoIP .

يذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، كانت قد أصدرت قرار مطلع السنة الجارية يتم بموجبه حظر كل تطبيقات التراسل الفوري التي تعمل بنظام VoIP ، بسبب عدم حصولها على تراخيص بالمغرب ودخولها في منافسة غير شريفة مع باقي شركات الاتصالات الوطنية.