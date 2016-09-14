بالصور.. مربية تجلس على طفل في الحضانة وترديه قتيلا..وهذه هي التفاصيل

شهدت مدينة ويست جوردان في مقاطعة سالت ليك في الولايات المتحدة، مأساة حقيقية، حينما فارق طفل الحياة بطرقة مروعة تحت كرسي من التوب جلست به مربية الحضانة التي كان يذهب لها بشكل دائم.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة ويست جوردان في مقاطعة سالت ليك في الولايات المتحدة، مأساة حقيقية، حينما فارق طفل الحياة بطرقة مروعة تحت كرسي من التوب جلست به مربية الحضانة التي كان يذهب لها بشكل دائم.

وحسب مجموعة من المواقع العالمية فإن المربية جلست على الطفل ولم تنتبه لذلك لأكثر من 15 دقيقة، ليلفظ هذا الأخير أنفاسه الأخيرة نتيجة الاختناق الشديد.

وأضافت المصادر ذاتها بأن وفاة الطفل البالغ قيد حياته سنة واحدة و5 أشهر، شكلت صدمت كبيرة لوالديه ولعائلته الكبيرة.



